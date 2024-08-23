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Kızılhaç'tan Afrika'ya Acil Yardım Çağrısı: M Çiçeği ile Mücadele İçin 40 Milyon İsviçre Frangı Toplanıyor

Kızılhaç, M çiçeği virüsü salgınına karşı Afrika'da 40 milyon İsviçre frangı toplamak için kampanya başlattı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:48
Kızılhaç'tan Afrika'ya Acil Yardım Çağrısı: M Çiçeği ile Mücadele İçin 40 Milyon İsviçre Frangı Toplanıyor

Kızılhaç, M Çiçeği ile Mücadele İçin Yardım Kampanyası Başlattı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afrika'da M çiçeği (mpox) virüsü ile mücadele amacıyla 40 milyon İsviçre frangı toplamak üzere acil yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Aciliyet Vurgusu

IFRC'nin Acil Durumlar Halk Sağlığı Kıdemli Görevlisi ve Acil Durum Operasyonları Başkanı Gwen Eamer, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, M çiçeği virüsü salgınının boyutunun önemli ölçüde arttığını vurguladı. Eamer, "Bu salgının ölçeği sınırlarımızı zorluyor ve acil olarak daha fazla kaynağa ihtiyacımız var,” dedi.

Yardımların Dağıtım Alanları

Toplanan yardımlar, M çiçeği virüsünün aktif olduğu bölgelerdeki, özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Burundi gibi ülkelerde kullanılacağını ifade eden Eamer, "Amaç, salgının yeni türü 'klad 1b' vakalarının görüldüğü ülkelere de destek vermek," diye ekledi.

Uzun Vadeli Çözümler

Eamer, virüsle mücadele konusunda geleceğe yönelik planların yapıldığını belirterek, toplulukların dayanıklılığını artırmak için aşılara erişim, testlerin çoğaltılması ve dışlanma gibi konuların ele alınacağını ifade etti. "M çiçeği virüsü, en dışlanan ve savunmasız bireyler üzerinde orantısız bir etki yaratıyor," şeklinde konuştu.

DSÖ'den Açıklamalar

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, M çiçeği virüsünün artan yayılımına ilişkin endişeler nedeniyle, durumu "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan ettiklerini belirtti. Jasarevic, "Yeni türün hızlı yayıldığını biliyoruz ve bu yüzden acil önlemler almalı, virüsün bulaşma şekillerini anlamalıyız," açıklamasında bulundu.

M Çiçeği Virüsünün Özellikleri

M çiçeği virüsü, enfekte bireylerden veya kemirgen hayvanlardan bulaşmaktadır. İlk belirtiler, virüs kapıldıktan 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor. Yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları gibi semptomlar gösteren hastalar, çoğunlukla birkaç hafta içinde iyileşiyorlar. Özel bir tedavi yöntemi olmasa da, antiviral ilaçlarla tedavi ediliyor.

2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği" olarak bilinen bu hastalığın adını, ırkçılık ve ayrımcılık endişeleri sebebiyle "mpox" olarak değiştirmiştir.

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