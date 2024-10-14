Kızılhaç'tan Lübnan'daki Saldırılara Tepki

Kızılhaç'ın Tepkisi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, İsrail'in hava ve kara saldırılarıyla yaralanan Lübnan Kızılhaçı gönüllülerinin durumunun 'kabul edilemez' olduğunu vurguladı.

Olayların Ayrıntıları

Chapagain, yaptığı bir paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sarbin'de gerçekleşen hava saldırısının ardından, Lübnan Kızılhaçı'na ait ambulansların Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile iş birliği içinde acilen olay yerine gönderildiğini belirtti.

"Lübnan Kızılhaç, kritik destek sağlarken ambulansların vurulması ve bazı gönüllülerin yaralanması kesinlikle kabul edilemez," diyen Chapagain, Kızılhaç ambleminin uluslararası insani hukuk çerçevesinde saygı görmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Saldırılarının Etkileri

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden beri Hizbullah ile çatışmalarını sürdürürken, bu süreçte Lübnan'da 2 bin 306 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 698 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu sayıların arasında 104 çocuk ve 194 kadın da var.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği kaydedildi. Hizbullah da İsrail'e roketlerle karşılık vererek, karşılıklı saldırılar gerçekleşmektedir.

Yerinden Edilme Olayları

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru süren göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerin 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.