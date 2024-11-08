Kızılhaç'tan Lübnan Uyarısı: Artan İnsani İhtiyaçlar Endişe Verici

Kızılhaç'ın Lübnan'daki Durum Raporu

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Lübnan'daki Operasyon Sorumlusu Lotte Ruppert, ülkede artan insani ihtiyaçların 'endişe verici' olduğunu vurguladı. Ruppert, bu durumun acilen çözülmesi için daha fazla finansman gerektirdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Basın Toplantısı

Ruppert, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Lübnan'daki insani krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1 milyon'dan fazla sivilin eylül ayından bu yana zorla evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Acil Yardım İhtiyacı

IFRC, bu hafta Lübnan için 100 milyon İsviçre Frankı tutarında bir acil yardım kampanyası başlattı. Ruppert, bu yardıma Lübnan'daki devam eden insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kış Koşulları ve Evsizlik Sorunu

Lübnan'daki insani durumun kötüleştiği ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte birçok insanın evsiz kaldığı bilgisini paylaşan Ruppert, "Gönüllü ve personelimizin hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürebilmeleri için daha fazla finansmanın kritik öneme sahip olduğunu savunuyoruz," dedi.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 3 bin 102 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yaralananların sayısı ise 13 bin 819. Hizbullah ile yürütülen çatışmalar, ülkenin güneyinden Beyrut’a doğru bir göç dalgası başlattı ve 561 bin'den fazla Lübnanlı'nın Suriye'ye göç ettiği kaydedildi.

Bu bağlamda, hem uluslararası yardım kuruluşları hem de yerel yetkililerin duruma hızla müdahale etmesi gerekiyor.