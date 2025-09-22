Kızılhaç Uyardı: Bugünkü Vahşet Yarınki Çatışmaların Temeli Olur

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, dünyayı harekete geçmeye çağırarak savaş kurallarına uyulmazsa bugün görülen vahşetin yarının çatışmalarını şekillendireceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:26
Kızılhaç Uyardı: Bugünkü Vahşet Yarınki Çatışmaların Temeli Olur

Kızılhaç Uyardı: Bugünkü Vahşet Yarınki Çatışmaların Temeli Olur

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'den Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi kritik çağrı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde yaptığı yazılı açıklamada dünyayı harekete geçmeye çağırdı. Egger, ülkelerin savaş kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Silahlı çatışmaların artışıyla birlikte uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğini ve bu ihlallerin çoğunlukla cezasız kaldığını belirten Egger, hükümetlerin harekete geçmemesi halinde bugünün vahşetinin yarının çatışmalarının temelini oluşturacağını ifade etti.

Egger, sözlerinde şu uyarıya yer verdi: "Zulümler açıkça işleniyor ve bu da kabul edilemez olanın normalleştiğinin bir işaretidir. Dünya harekete geçmezse bugün gördüğümüz vahşet, yarının çatışmalarının temelini oluşturacak."

Uluslararası insancıl hukukun koruyucu gücünün ancak liderlerin onu koruma konusundaki siyasi iradesi kadar güçlü olduğuna dikkat çeken Egger, "Cenevre Sözleşmeleri uyarınca, tüm devletlerin yalnızca uluslararası insancıl hukuka saygı göstermekle kalmayıp, başkalarının da aynısını yapmasını sağlama yükümlülüğü var. Şimdi hukuku savunmanın zamanı." dedi.

Egger, savaş kurallarına saygı yeniden tesis edilmezse dünyanın durdurulamaz bir şiddet tırmanışı riskiyle karşı karşıya kalacağını belirterek, "Bugün bölgeler arasında eş zamanlı çatışmalar alevleniyor, gelecekteki çatışmaların tohumlarını atıyor, küresel barış ve güvenliği tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Egger, çatışma sahalarından örnekler vererek durumu açıkladı: Sudan'da sivillerin vahşi saldırılara maruz kaldığı ve temel ihtiyaçların temin edilemediği, Gazze'de sivillerin öldürüldüğü, aç bırakıldığı, zorla yerinden edildiği ve güvenli bir yere gidemediği; konutlar ile kritik altyapının sistematik olarak yok edildiği belirtildi.

Egger ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin acımasız şiddete maruz kaldığını ve evlerinden sürüldüğünü; Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ise binlerce ailenin kayıp yakınlarından haber alamadığını sözlerine ekledi.

Egger'in uyarısı, küresel liderlere ve uluslararası topluma çatışma yasalarına saygıyı yeniden tesis etme çağrısı niteliği taşıyor.

