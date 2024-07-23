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Kızılin Kanyonu Turizme Kazandırılıyor

Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu, turizm projeleri ile uluslararası bir cazibe merkezi haline gelecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:00
Kızılin Kanyonu Turizme Kazandırılıyor

Kızılin Kanyonu Turizme Kazandırılıyor

Adıyaman ilinin Besni ilçesinde yer alan Kızılin Kanyonu, Atatürk Baraj Gölü kıyısında yürütülen yeni turizm projeleri ile dikkat çekiyor. Göksu ve Fırat nehirlerinin kesişim noktasında konumlanan bu doğal güzellik, tarihi kalıntılar ve eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini bekliyor.

Tarihin İzleri ve Doğal Güzellikler

Kızılin Kanyonu çevresinde, Kommagene Krallığı ve Roma dönemine ait kalıntıların yanı sıra birçok tarihi yapı yer alıyor. Bu özellikleriyle kanyon, hem tarih hem de doğa severler için eşsiz bir gezi noktası olma potansiyeline sahip.

İskele Projesi ile Yeni Fırsatlar

Besni Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırsever Erdemoğlu ailesi işbirliği ile gerçekleştirilen "İskele Projesi" kapsamında, kanyonun turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalarda sona gelindi. Proje, Kızılin Mahallesi'nde yürütülmekte ve kanyon çevresindeki mağaraların da turizme dahil edilmesi planlanmaktadır.

Gelecek Hedefleri

Çalışmaları yerinde inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Kızılin’in Türkiye genelinde ve uluslararası arenada bir turizm merkezi olmasını istiyoruz," dedi. Ayrıca, su sporları federasyonu ile işbirliği yaparak, kanyon bölgesinde kürek maratonları düzenleyeceklerini açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bu bölgeden faydalanması hedefleniyor.

Kaymakam Partal, "İskeleyle birlikte ilk adımı atmış oluyoruz. İlerleyen yıllarda Kızılin'i, Besni'nin ve bölgenin parlayan bir turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz," diye ekledi.

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