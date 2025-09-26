Kızılırmak Deltası'nda 6 Bin Manda: Samsun Türkiye Birincisi

Kızılırmak Deltası'nda 6 bin kayıtlı manda var; Samsun'da yaklaşık 22 binle Türkiye birincisi. Delta 21 bin 700 hektarlık sulak alanla geniş yaşam alanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:59
UNESCO Geçici Listedeki sulak alan manda habitatı sağlıyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olarak hem kuş çeşitliliği hem de manda popülasyonu ile öne çıkıyor. Bölge, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor ve mandalar için hayati bir yaşam alanı sunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, deltanın mandalar için hayati önem taşıyan bir habitat olduğunu söyledi.

Yılmaz, deltada 6 bin kayıtlı manda bulunduğunu, il genelinde ise 22 bine yakın manda ile Samsun'un Türkiye'de birinci sırada yer aldığını belirtti.

Yılmaz, deltadaki alanın büyüklüğüne dikkat çekerek, 'Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 21 bin 700 hektarının sulak olması sebebiyle burada mandalar çok büyük yaşam alanına sahip. Yaz sıcaklarında buradaki göllerde, sulak alanlarda rahat şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar.' dedi.

Alanda bulunan 7 büyük gölün mandaların su temini ve serinleme ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayan Yılmaz, mandaların sadece sütünden değil etinden, derisinden ve boynuzuna kadar tüm organlarından faydalanılan bir tür olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, mandaların ürün değeri ve yaşam koşularına ilişkin, 'Mandaların sütü, yoğurdu, kaymağı çok değerli. Burada yaşam alanları onlar için çok müsait, çok büyük bir habitat, çok büyük yaşam alanı onlar için burada sağlanmış durumda.' ifadelerini kullandı.

Mandaların mevsimsel yaşam düzenine de değinen Yılmaz, 'Mandaların yılın yaklaşık 7 ayında dışarıda kendi başlarına yaşadığının altını çizerek, Manda sahipleri yaz başında hayvanlarını serbest bırakıyor. Bölgeye sadece kontrol amaçlı gidiyorlar. Kış mevsiminde de sahipleri mandaları kapalı alanlarına götürüyor.' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, önemli bir manda varlığına da ev sahipliği yapıyor.

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?