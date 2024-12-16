Kızılırmak Deltası'nda Kış Ortası Kuş Sayımında Rekor: 98 Bin Kuş Tespit Edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kış Ortası Su Kuşu Sayımları etkinliği kapsamında, Kızılırmak Deltası'nda 71 türden yaklaşık 98 bin kuş tespit edildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ornitoloji Araştırma Merkezi, Fransa Kalkınma Ajansı destekli Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde, kuş gözlemcilerinin yeteneklerini artırmak amacıyla Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Eğitimi düzenledi. Bu eğitimler, Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, su kuşu sayımlarının önemi ve sayım tekniklerini anlattı. Ayrıca, Prof. Dr. Yakup Sancar Barış, katılımcılara su kuşu tanımlama becerilerini geliştirmek için kapsamlı bir sunum yaptı.

Katılımcılar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde uygulamalı eğitimler yoluyla tür tanımlama ve sayım yeteneklerini pekiştirdi. Sonuçta, bu yılki Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında 71 türden yaklaşık 98 bin kuşun sayımını başarıyla gerçekleştirdiler.

Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, 1967'den bu yana Türkiye’de yapılan en uzun süreli kuş izleme çalışması olarak dikkat çekiyor. Bu çalışmalar, az ziyaret edilen sulak alanların mevcut durumu hakkında kapsamlı bilgiler sunarak, korunmasına yönelik önemli veriler sağlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları" kapsamında, Kızılırmak Deltası'nda 71 türden yaklaşık 98 bin kuş tespit edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları" kapsamında, Kızılırmak Deltası'nda 71 türden yaklaşık 98 bin kuş tespit edildi.