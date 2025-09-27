Kızılırmak Deltası'nda Yaklaşık 450 Yılkı Atı Özgürce Yaşıyor

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaklaşık 450 yılkı atı, Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam sınırlarında doğal yaşamını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:30
Delta, hem kuşlara hem de yabani atlara ev sahipliği yapıyor

Samsun'da yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yıl boyunca ziyaretçilerin doğal yaşamı izleyebildiği bir merkez olmaya devam ediyor. Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanda konumlanan delta, yaklaşık 56 bin hektarlik bir alana yayılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan deltada, yüzlerce kuş türüyle birlikte irili ufaklı göller, geniş bataklık ve sazlık alanlar bulunuyor. Bölge, ayrıca pek çok bitki, balık, memeli, omurgasız ve sürüngen türü için de önemli bir yaşam alanı sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, deltanın sınır dağılımına ilişkin, alanın yüzde 80'inin Bafra, yüzde 15'inin 19 Mayıs, yüzde 5'inin de Alaçam sınırlarında kaldığını belirtti. Yılmaz, deltada kanatlı türlerin yanı sıra yılkı atlarının da bulunduğunu vurguladı.

Yılmaz, deltada yaklaşık 450 yılkı atı bulunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Ziyaretçilerimiz bu atları yılın her ayında görebilir. Atlarımız genellikle onarlı, on beşli gruplar halinde, her grubun etrafında taylarla alanda yaşamlarını sürdürüyor."

Yabani atların deltada yaygın şekilde gözlemlenebildiğine işaret eden Yılmaz, "Yaban hayatı geliştirme sahasında, göllerde ve geniş arazilerin her kısmında atlara rastlamak mümkün. Yılkı atlarımız burada doğup büyüyen atlar. Hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilmiyor. Tüm yaşamlarını Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde rahat şekilde idame ettirebiliyorlar." diye konuştu.

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yılkı atları, yaşamlarını özgürce sürdürüyor.

