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Kızılırmak Havzası Su Kurulu İlk Toplantısını Samsun'da Gerçekleştirdi

Kızılırmak Havzası Su Kurulu, iklim değişikliği ve su yönetimi konularında düzenlediği ilk toplantısını Samsun'da yaptı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:28
Kızılırmak Havzası Su Kurulu İlk Toplantısını Samsun'da Gerçekleştirdi

Kızılırmak Havzası Su Kurulu İlk Toplantısını Samsun'da Gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kızılırmak Havzası Su Kurulu, ilki olan toplantısını Samsun'un DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nde yaptı.

İklim Değişikliği ve Su Yönetimi

Toplantının açılışında, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan önemli açıklamalarda bulundu. Karaaslan, Türkiye'nin Akdeniz havzasında yer almasının iklim değişikliğine maruz kalmasında etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri üzerinde kapsamlı bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Projenin Detayları

Karaaslan, bu projede 2030, 2050 ve 2100 yıllarında su havzalarındaki potansiyelin kullanımı ve kaynak dağılımı üzerine çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Sosyal ve çevresel değişikliklerin su kaynakları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, 2030 yılında nüfusun %20 ve su potansiyelinin %10 azalmasının beklenildiğini söyledi. "Türkiye’de kişi başı düşen su miktarı şu anda 1313 ton. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa 2030'da bu miktar 1000 metreküpün altına düşecek ve bu durum su fakiri olmamıza yol açabilir" dedi.

Görev ve Sorumluluklar

Karaaslan, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün su kaynaklarının etkin yönetime kavuşması için gerekli politikaları geliştirme görevine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Ulusal Su Kurulu'nun çeşitli çözüm önerileri ve stratejilerin oluşturulmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Katılımcılar

Toplantıya, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz ile birlikte 14 ilden kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 14 şehri kapsayan Kızılırmak Havzası Su...

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 14 şehri kapsayan Kızılırmak Havzası Su Kurulu, ilk toplantısını Samsun'da gerçekleştirdi. Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz ve 14 ilden kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 14 şehri kapsayan Kızılırmak Havzası Su...

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 14 şehri kapsayan Kızılırmak Havzası Su Kurulu, ilk toplantısını Samsun'da gerçekleştirdi. Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İl Kültür Müdürü Cemal Almaz ve 14 ilden kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

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