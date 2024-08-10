Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, Disiplin Süreci Üzerine İstifa Kararını Geri Aldı

Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa kararını gözden geçirerek, belediye başkanlığını devrediyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:54
Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, Disiplin Süreci Üzerine İstifa Kararını Geri Aldı

Kızıltepe'de Belediye Başkanı İpek, İstifa Kararını Geri Aldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa kararını resmileştirmediğini duyurdu. İpek, parti içindeki disiplin soruşturması sürecinde, belediye başkanlığı vekaletinin mecliste belirlenecek bir arkadaşına devredileceğini açıkladı.

Disiplin Süreci ve Saldırılar

İpek, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday göstermesi sonucunda başkanlık görevine geldiğini hatırlattı. Kendisine yöneltilen bazı saldırı ve yıpratma girişimlerini ise büyük üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Zeyni İpek, “Şahsım üzerinden yapılan ama partimizi hedef alan saldırıları büyük bir üzüntüyle karşılamaktayım. Bu süreçte hem ailemi hem de kendimi korumak için hukusal mücadele yürütmekte kararlıyım,” dedi.

İstifa ve Gereken Önlemler

İlk olarak 8 Ağustos’ta istifa ettiğini söyleyen İpek, bu kararından vazgeçtiğini de belirtti. Olayların gelişimi ve partisine duyduğu saygıdan dolayı İç muhasebe yaptıktan sonra, istifasını resmi olarak bildirmediğini aktardı.

“Disiplin sürecinin sağlıklı yürütülmesi için Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletimi mecliste belirlenecek bir arkadaşıma devrediyorum. Her türlü bilgiyi partimle paylaşacağım,” şeklinde konuşan İpek, görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini de vurguladı.

DEM Partisi'nden Açıklamalar

DEM Parti Genel Merkezi, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını belirtmişti. İpek’in, partinin değerlerine aykırı hareketlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Bu süreçler göz önüne alındığında, İpek’in bu dönemde yaşanan tartışmalarla partisi ve kendisi hakkında olumsuz bir ortam yaratmamak adına atacağı adımlar dikkatle izlenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank Ağustos'ta yine yapacağını yaptı: 19.000 TL karşılıksız ödeme veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank Ağustos'ta yine yapacağını yaptı: 19.000 TL karşılıksız ödeme veriyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek