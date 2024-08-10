Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, Disiplin Süreci Üzerine İstifa Kararını Geri Aldı

Kızıltepe'de Belediye Başkanı İpek, İstifa Kararını Geri Aldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa kararını resmileştirmediğini duyurdu. İpek, parti içindeki disiplin soruşturması sürecinde, belediye başkanlığı vekaletinin mecliste belirlenecek bir arkadaşına devredileceğini açıkladı.

Disiplin Süreci ve Saldırılar

İpek, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday göstermesi sonucunda başkanlık görevine geldiğini hatırlattı. Kendisine yöneltilen bazı saldırı ve yıpratma girişimlerini ise büyük üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Zeyni İpek, “Şahsım üzerinden yapılan ama partimizi hedef alan saldırıları büyük bir üzüntüyle karşılamaktayım. Bu süreçte hem ailemi hem de kendimi korumak için hukusal mücadele yürütmekte kararlıyım,” dedi.

İstifa ve Gereken Önlemler

İlk olarak 8 Ağustos’ta istifa ettiğini söyleyen İpek, bu kararından vazgeçtiğini de belirtti. Olayların gelişimi ve partisine duyduğu saygıdan dolayı İç muhasebe yaptıktan sonra, istifasını resmi olarak bildirmediğini aktardı.

“Disiplin sürecinin sağlıklı yürütülmesi için Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletimi mecliste belirlenecek bir arkadaşıma devrediyorum. Her türlü bilgiyi partimle paylaşacağım,” şeklinde konuşan İpek, görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini de vurguladı.

DEM Partisi'nden Açıklamalar

DEM Parti Genel Merkezi, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını belirtmişti. İpek’in, partinin değerlerine aykırı hareketlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Bu süreçler göz önüne alındığında, İpek’in bu dönemde yaşanan tartışmalarla partisi ve kendisi hakkında olumsuz bir ortam yaratmamak adına atacağı adımlar dikkatle izlenmektedir.