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Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'ten Şok İstifa

Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, DEM Parti'den istifa ederek bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:44
Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'ten Şok İstifa

Kızıltepe Belediye Başkanı'nın İstifası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) istifa ettiğini duyurdu. İpek, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldığını ifade etti.

İpek, açıklamasında, "DEM Parti ilkeleri için yaklaşık 35 yıl boyunca büyük özveri ve heyecanla hizmette bulundum" diyerek, partisince yapılan ön seçimde Kızıltepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye layık görüldüğünü hatırlattı.

İstifa Nedenleri

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanı seçilen İpek, görevinin başlangıcından sonra yaşadığı sorunları dile getirerek, "Belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım" şeklinde konuştu.

Bu tür tehditler altında belediye yönetimini ele geçirmeyi hedefleyen bir kumpas ve komployla karşılaştığını belirten İpek, istemeden de olsa istifa etme mecburiyetinin doğduğunu vurguladı. İpek, "En büyük irade halkın iradesidir. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim. Görevimi de değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

Önceki Açıklamaları

Zeyni İpek, 8 Ağustos'ta da DEM Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 10 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını resmileştirmediğini ve partinin başlattığı disiplin soruşturması sürecinde Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletini meclis içerisinde belirlenecek olan bir kişiye devredeceğini ifade etmişti.

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