Kızıltepe'de 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Operasyon ve gözaltı detayları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi, olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.