Kızıltepe'de 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:56
Kızıltepe'de 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kızıltepe'de 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Operasyon ve gözaltı detayları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi, olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları