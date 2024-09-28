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Kızkalesi'nde Turizm Yoğunluğu Artıyor

Mersin'in Kızkalesi'nde Eylül ve Ekim aylarında turizm hareketliliği devam ediyor, tatilciler denizin tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:35
Kızkalesi'nde Turizm Yoğunluğu Artıyor

Kızkalesi'nde Turizm Hareketliliği Devam Ediyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi, tatil sezonunda denizi, kumlu plajları ve ekonomik otelleri ile çok sayıda turisti ağırlamaya devam ediyor.

Deniz ve Plaj Cenneti

Kızkalesi sahili, Korykos Antik Kenti'nin bir parçası olarak yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Hava sıcaklığının 32 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü bu güzel bölgede, ziyaretçiler kumsalda yürüyüş yaparak ya da denize girerek tatilin keyfini çıkarıyor.

Uzman Görüşü

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen denize girebiliyor olmaktan mutluyuz" dedi. Öztop, Mersin'deki turizm hareketliliğinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Eylül ve ekim ayları, dingin ve sessiz bir tatil arayanlar için en ideal dönem. Yabancı turistler ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz bu ayları tercih ediyor. Önümüzdeki ay için ciddi derecede rezervasyon aldık," ifadelerini kullandı.

Yeni Havaalanının Etkisi

Öztop, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte bölgeye olan ilgide artış yaşandığını belirterek, sakin bir tatil geçirmek isteyenleri Kızkalesi'ne davet etti..

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kızkalesi'nde turizm hareketliliği devam ediyor.

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