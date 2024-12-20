KKTC Ateşkes Hattında Gergin Anlar: Rum Çiftçi BM Askerini Yaraladı

Kıbrıs'ta Gerginlik: Rum Çiftçi BM Askerini Yaraladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ayıran ateşkes hattında, bir Rum çiftçi BM Barış Gücü (BMBG) askerini yaraladı. Olay, Derinya bölgesinde gerçekleşti.

Rum çiftçi, BM kontrolündeki ara bölgede KKTC'ye ait ateşkes hattını traktörü ile ihlal etmeye çalıştı. Birleşmiş Milletler askerlerinin engelleme girişimlerine karşılık, çiftçi traktörünü doğrudan askerlerin üzerine sürdü. Bu esnada, bir BM askeri yaralandı ve BM'ye ait bir araca zarar verildi.

Gerginlik, diğer Rum çiftçilerin de olay yerine gelmesiyle arttı. BM askerleri, durumu kontrol altına almak için çiftçileri bölgeden uzaklaştırdı. Konuyla ilgili BM Barış Gücü tarafından yapılan resmi açıklamada, “BM barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve mülküne verilen zararlar kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır” denildi.

Açıklamada ayrıca, tüm çiftçilere BM kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı. BM'nin önceliği, kontrolündeki tampon bölgede gerginlikleri önlemek ve mevcut durumu korumaktır.

Kıbrıs'taki ara bölge, “Yeşil Hat” olarak bilinir ve Mart 1964'ten bu yana BM tarafından kontrol edilmektedir. Bu bölge, 346 kilometrekarelik bir alanı kapsar ve iki taraf arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla önemli bir görev üstlenmektedir.