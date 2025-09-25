KKTC Bakanı Erhan Arıklı: Meclis'te İnanç Özgürlüğünün Önünü Açacağız

Arıklı'dan Anayasa Mahkemesi kararı sonrası değerlendirme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, liselerde başörtüsünü Bakanlar Kurulu kararıyla serbest bırakan tüzüğün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Arıklı, AA muhabirine verdiği demeçte mahkemenin, Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen düzenlemeyi iptal ederek ilgili değişikliğin ancak Cumhuriyet Meclisi'nde yapılabileceğini belirttiğini hatırlattı.

Arıklı'nın sözleri şöyle: 'Öncelikle mahkemenin gerekçeli kararının yazılmasını bekliyoruz. Kararı gördükten sonra harekete geçeceğiz.'

Kararın ardından yapılacak çalışmalara ilişkin Arıklı, 'Meclis'te inanç özgürlüğünün önünü açacağız. Yasa değişikliğine giderek bu meselenin çözümünü sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.