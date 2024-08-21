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KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'ndan TUI'ye Tepki

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, TUI’nin KKTC’yi ‘işgal altındaki kuzey’ olarak tanımlamasına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:52
KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'ndan TUI'ye Tepki

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'ndan TUI'ye Sert Yanıt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya merkezli tur operatörü TUI’nin KKTC hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki gösterdi.

Alman Tur Operatörüne Çağrı

Ataoğlu, TUI’nin acentelere gönderdiği e-postada KKTC’ye 'Kıbrıs’ın işgal altındaki kuzeyi' ifadesinin kullanılması üzerine, bu durumu skandal olarak nitelendirdi. Ataoğlu, "KKTC'nin statüsünü belirlemek, kesinlikle bir Alman tur şirketine kalmamıştır." açıklamasında bulundu.

Rum Yönetiminin Baskıları

Rum Yönetimi’nin her yaz KKTC’sinin turizm potansiyelini engellemeye yönelik çeşitli oyunlar oynadığını ifade eden Ataoğlu, bu durumun Avrupa Birliği serbest dolaşım hukuku ile çeliştiğini belirtti.

TUI’den Günübirlik Seyahate Yasak

TUI, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından gelen baskılar üzerine, turistlerin artık günübirlik olarak KKTC'ye götürülmeyeceğini duyurdu. E-postada, mevcut rezervasyonların 31 Ağustos tarihinde sona ereceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tatar'dan Destek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, AB ve diğer ülkelerden tatil için önceden rezervasyon yaptıran vatandaşların, GKRY tarafından engellendiğini kaydetti. Tatar, Rumların tur operatörlerine yönelik şantaj yaptığını belirtti.

GKRY’nin Hedefleri

Rum Yönetimi son dönemde, KKTC’den mülk almış olan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik hukuki süreç başlatma çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, son altı ay içinde KKTC’den emlak alan 2 İsrail ve 1 Alman vatandaşı, GKRY’de gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Rum basınının, KKTC’deki kiralık evler ve otellerin kendi turizm sektörleri üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtmesi üzerine, GKRY önceden rezervasyon yaptırmış turistlerin geçişini engellemeye çalışıyor. Aynı zamanda tur operatörleri ve rehberlere yönelik yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

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