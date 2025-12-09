DOLAR
KKTC Başbakanı Ünal Üstel Hastaneye Kaldırıldı — Durumu Stabil

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, evinde rahatsızlanıp küçük bir operasyon geçirdi. Operasyon sorunsuz geçti, durumu stabil; bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:39
KKTC Başbakanı Ünal Üstel hastaneye kaldırıldı

Durumu stabil; küçük çaplı operasyonun ardından taburcu edilmesi öngörülüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, dün evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Üstel’in dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarının ardından evine döndükten sonra rahatsızlandığını bildirdi.

Açıklamada, Başbakan Üstel’te daha önce geçirdiği bir ameliyata bağlı komplikasyon tespit edildiği ve bu nedenle küçük bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Yetkililer operasyonun sorunsuz geçtiğini ve Üstel’in sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.

"Herhangi bir risk, komplikasyonun devamı ya da endişe verici bulgu yoktur" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Üstel’in bugün taburcu edilmesi ve görevine kaldığı yerden devam etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

