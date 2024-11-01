KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Mide Rahatsızlığı Nedeniyle Hastaneye Yatırıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Hastaneye Kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, mide rahatsızlığı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurarak gerekli tetkiklerden geçirildi.

Durumu Stabil

Açıklamada, Başbakan Üstel'in sağlık durumunun stabil olduğu ve dahiliye servisinde takip ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Halk, Başbakan'a acil şifa dileğinde bulundu.