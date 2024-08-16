KKTC Başbakanı Ünal Üstel Teknecik Santrali'nde Arbede Yüzleşti

Teknecik Santrali'nde Gerilim Anları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, elektrik kesintilerinin artmasına yönelik gerçekleştirdiği Teknecik Santrali ziyaretinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El-Sen yöneticileriyle arbede yaşadığı bildirildi.

Sabotaj İhtimali ve İncelemeler

Üstel, yaptığı açıklamada, yaz aylarındaki elektrik kesintilerinin nedenlerini araştırmak amacıyla teknecik santraline gittiğini belirtti. Bu süreçte, santraldeki mühendis ve teknik ekiple istişare yaparak, KKTC'ye elektrik sağlayan şirketten teknik destek talebinde bulunduklarında, El-Sen yöneticilerinin dışarıdan bir ekibin santrale girişini engellemeye çalıştığını ifade etti.

Gözaltı ve Nahoş Olaylar

Kendi ifadelerine göre, bu esnada El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu gözaltına alındı. Üstel, sendikanın görevlerinin santrali yönetmek değil, işçilerin haklarını korumak olduğunu dile getirdi.

Jeneratörler ve Enerji Krizi

Başbakan, ziyareti sırasında santraldeki 5 jeneratörden birinin bile çalışmadığına dikkat çekerek, elektrik kesintileriyle ilişkili olarak sabotaj olasılığını araştırmak üzere polisin görevlendirildiğini açıkladı. Elindeki bilgiler doğrultusunda, santralde son günlerde yoğun siyah duman gözlemlendiğinin altını çizdi.

Gelecekteki Çözümler

Üstel, yüksek hava sıcaklıkları altında halkı elektriksiz bırakmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. KKTC'deki enerji sorununu çözmek adına yapılması planlanan jeneratör ihalesi ve Türkiye'den çekilecek kablolarla enerji alımının gündemde olduğunu ekledi.

Görevlerinin halk hizmeti olduğunu belirten Üstel, vatandaşların elektriksiz kalmaması için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülkede elektrik kesintilerinin artması üzerine dün akşam Teknecik Santrali'ne yaptığı ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yöneticileriyle aralarında bir arbede yaşandığını belirtti. Üstel, gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, ülkede elektrik kesintilerinin artması üzerine dün akşam Teknecik Santrali'ne yaptığı ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yöneticileriyle aralarında bir arbede yaşandığını belirtti. Üstel, gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulundu.