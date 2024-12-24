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KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Adalet Arayışında

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, depremde yıkılan Grand İsias Hotel davasına katılarak adalet çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:24
KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Adalet Arayışında

KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Duruşmasında Adalet Vurgusu Yaptı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.

Duruşma Öncesi Açıklama

Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. İfadelerine devam eden Üstel, bir baba olarak Adıyaman'da bulunan ailelerin yanında olduğuna vurgu yaptı.

Adaletin Tecellisi İçin Mücadele

Altıncı kez mahkeme salonuna geldiğini belirten Üstel, şunları söyledi: "Başbakan olarak halkımın hak ve hukukunu aramak için buradayım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adalet tecelli edecektir." Üstel, depremlerin doğal felaketler olduğunu, ancak hotelin yıkılmasının insan hatalarından kaynaklandığını ifade etti.

Adaletin Sağlanacağına Dair İnancı

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti adaletine duyduğu güveni dile getirerek, "Buradaki suçlu insanların en ağır cezalarla cezalandırılacağına inanıyorum." dedi. KKTC olarak bu davanın peşinde olduklarını ve sonuçlanıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Sorumlular Cezalandırılmalı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da davanın sürdürülmesi ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulundu.

Duruşma Takvimi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin davasının ilk duruşması 3 Ocak, ikinci duruşması 26 Nisan, üçüncü duruşması 12 Haziran, dördüncü duruşması 22 Ekim ve beşinci duruşması 3 Aralık tarihlerinde yapılmıştır.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve...

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve...

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

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