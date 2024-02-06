KKTC Başbakanı Üstel'den Gazze açıklaması: Bizim Filistin'den farkımız Türkiye'nin ana vatanımız olması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve heyeti, Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’ndaki kabul sırasında söz alan Başbakan Ünal Üstel, Hulusi Akar’ın bölgeye hakim ve Rumların niyetini iyi bilen biri olduğunu belirtti.

Üstel, Hulusi Akar liderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu üyelerine kabul ettiği yerde yaptığı konuşmada, bugün barışçıl görünen Rumların zihniyetinin aynı kaldığını belirtti.

Üstel sözlerine şu şekilde devam etti



"Geçmişte ulusal davamız karşısında Rum zihniyeti neyse bugün de aynıdır ve değişmedi. Rumların zihniyeti, 50'lerde 60'larda veya 70 ve 80'lerde neyse bugün de aynıdır. Rumlar, dış dünyaya ve uluslararası topluma şirin gözükmek için kendilerini hep çözüm isteyen, KKTC'yi çözüm istemeyen taraf olarak gösteriyorlar. Maalesef bu politik düşünce ve zihniyetlerini dünyaya lanse ediyorlar. Zaten Rumlar Hristiyan aleminin büyük bir kesiminin şımarık çocuğudur."

Üstel, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşı yapılan çağrılara Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) duyarsız kaldığını ve göz ardı ettiğini eleştirerek, bu duruma sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı çıktığını vurguladı. Üstel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından 3 ay sonra bile dünyanın bu duruma seyirci kaldığını iddia ederek, "Bizim Filistin'den farkımız Türkiye'nin ana vatanımız olması. Eğer 1974 Kıbrıs Barış Harekatı (Mutlu Barış Harekatı) olmasaydı bizler de olmayacaktık." diye belirtti.

Üstel, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a her zaman destek verdiğini belirterek, ülkesinin maruz kaldığı ambargoları kınadı ve dünyayla Türkiye sayesinde bağlantı kurabildiklerini söyledi. Üstel, KKTC'de gerçekleştirilen proje ve yatırımların çoğunun Türkiye eliyle yapıldığını ifade ederek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve komisyon üyelerinin ziyaretlerine teşekkürlerini iletti.

Akar ise Kıbrıs'ın stratejik, jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok değerli olduğunu vurgulayarak, Kıbrıslı Türklerin daha iyi ve daha güvenli bir hayat sürmesi için birlikte çalıştıklarını kaydetti. Kıbrıs'ın Türkiye için milli dava niteliği taşıdığını ifade eden Akar, iki ülkenin birbirinden ayrılamaz kardeş gibi olduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı;

"Kıbrıs milli davamızdır. Kıbrıslı kardeşlerimiz ile ayrımız gayrımız yok" diyen Akar, Kıbrıs'ın refahı ve güvenliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde ilgili bakan ve yetkililerle, KKTC ile işbirliği ve dayanışma halinde olduklarını dile getirdi.