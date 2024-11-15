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KKTC Başbakanı Üstel'den GKRY'ye Yabancı Asker Uyarısı: "Barut Fıçısına Dönüştü"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY'nin yabancı asker bulundurmasını eleştirerek, bu durumu 'barut fıçısı' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:30
KKTC Başbakanı Üstel'den GKRY'ye Yabancı Asker Uyarısı: "Barut Fıçısına Dönüştü"

KKTC Başbakanı Üstel'den Kritik Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 41. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yabancı askerlere ev sahipliği yapmasının tehlikelerine dikkat çekti.

Ambargolara Rağmen Gelişme Vurgusu

Başbakan Üstel, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında, ülkenin gelişmeye devam ettiğini belirtirken, GKRY'nin uluslararası baskılarını hatırlattı. “Ada'nın gerçeklerini yok sayan, çeşitliliğimizi kabul etmeyen 50 yıl öncesinin parametreleriyle bugünün sorununa çözüm arayanlar, taleplerini masada tutmaya devam ediyor ancak bu süreçler sona ermiştir.” ifadelerini kullandı.

GKRY ve Yabancı Asker Sorunu

Son dönemde GKRY'deki yabancı askeri varlığın arttığına değinen Üstel, “GKRY, ABD ve İngiliz askerlerine ev sahipliği yaparak barut fıçısına dönmüştür. İngiliz askeri varlığı ve Amerikan savaş uçakları pervasız bir şekilde operasyon yapmaktadır.” dedi. Ayrıca, bu durumun bölgedeki gerginlikleri artıracağına dikkat çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye ile İlişkiler

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) tam üyelik hedefine vurgu yapan Üstel, Türkiye ile olan ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Diğer TDT üyesi devletlerle de benzer ilişkiler kurma hedefinde olduklarını aktardı.

KKTC'nin Elektrik Sorunu Çözüme Kavuşacak

KKTC'nin elektrik sorununa da değinen Üstel, Türkiye ile yapılacak çift yönlü enerji taşınmasını sağlayan kablo projesinin hayata geçirilmesi ile bu sorunun çözüleceğini ifade etti. “KKTC'nin elektrik sorunu çözülecek. Anadolu'dan gelen su gibi, elektriğin de Kıbrıs'a ulaşması ile birlikte enerji sorunumuz tarihe gömülecek.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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