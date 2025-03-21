KKTC Başbakanı Üstel'den İktisadi İşbirliği Anlaşması ile Güçlü Mesaj

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan yeni anlaşmayla kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:57
KKTC Başbakanı Üstel'den İktisadi İşbirliği Anlaşması ile Güçlü Mesaj

Ünal Üstel, KKTC ve Türkiye Arasındaki İşbirliğinin Gücüne Dikkat Çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşması çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, anlaşmanın KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması için büyük bir destek sağlayacağını vurguladı.

Geçmişten Gelen Bağlar ve Bugünün Projeleri

İmza töreninde konuşan Başbakan Üstel, Türkiye'nin Kıbrıslı Türkler için her zaman "ana vatan" olduğunu ifade etti. Ekonomik işbirliği ile birlikte birçok yaşamsal projeye önemli kaynaklar sağlanacağını belirten Üstel, 21 milyar liralık bir finansman oluşturduklarını açıkladı.

Üstel, bu kaynak ile eğitim, sağlık, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda pek çok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eğitimde yeni okullar, sağlıkta hastane projeleri ve ulaşımda yol yapım çalışmalarının altını çizen Üstel, ilerleyen dönemlerde KKTC halkının refah seviyesinin artacağına inandığını belirtti.

Cenevre'deki Görüşmeler ve Yeni Dönem

Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs toplantısına değinen Başbakan Üstel, Türkiye ile birlikte masada yer aldıklarını ve egemen eşitlik taleplerini bir kez daha dile getirdiklerini anımsattı. "Yeni alternatiflerle Kıbrıs sorununa çözüm arayışının başlaması gerektiğini" ifade eden Üstel, elde edilen sonucun işbirliği yönünde bir gelişme olduğunu vurguladı.

KKTC'nin Geleceği İçin Kararlılık Mesajı

Üstel, 2025 yılının KKTC için önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran ve dünyada hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışıyoruz." dedi. Üstel, Türkiye'nin bu süreçteki desteklerine de dikkat çekti.

Sonuç olarak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, başarılı bir işbirliği ve güçlü bir gelecek için kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade ederek, ülkesinin uluslararası arenada daha etkili bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Malatya'da Hızlı Tren Müjdesini Verdi
2
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
3
Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'deki İhtiyaç Sahiplerine 1500 Gıda Kolisi Dağıttı
4
Gazi Üniversitesi'nde Coşkulu Nevruz Bayramı Etkinliği
5
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
6
Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıl Dönümü Kutlandı
7
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki Yeni Metro Hattı Müjdesi

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek