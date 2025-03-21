KKTC Başbakanı Üstel'den İktisadi İşbirliği Anlaşması ile Güçlü Mesaj

Ünal Üstel, KKTC ve Türkiye Arasındaki İşbirliğinin Gücüne Dikkat Çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşması çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, anlaşmanın KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması için büyük bir destek sağlayacağını vurguladı.

Geçmişten Gelen Bağlar ve Bugünün Projeleri

İmza töreninde konuşan Başbakan Üstel, Türkiye'nin Kıbrıslı Türkler için her zaman "ana vatan" olduğunu ifade etti. Ekonomik işbirliği ile birlikte birçok yaşamsal projeye önemli kaynaklar sağlanacağını belirten Üstel, 21 milyar liralık bir finansman oluşturduklarını açıkladı.

Üstel, bu kaynak ile eğitim, sağlık, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda pek çok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eğitimde yeni okullar, sağlıkta hastane projeleri ve ulaşımda yol yapım çalışmalarının altını çizen Üstel, ilerleyen dönemlerde KKTC halkının refah seviyesinin artacağına inandığını belirtti.

Cenevre'deki Görüşmeler ve Yeni Dönem

Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs toplantısına değinen Başbakan Üstel, Türkiye ile birlikte masada yer aldıklarını ve egemen eşitlik taleplerini bir kez daha dile getirdiklerini anımsattı. "Yeni alternatiflerle Kıbrıs sorununa çözüm arayışının başlaması gerektiğini" ifade eden Üstel, elde edilen sonucun işbirliği yönünde bir gelişme olduğunu vurguladı.

KKTC'nin Geleceği İçin Kararlılık Mesajı

Üstel, 2025 yılının KKTC için önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran ve dünyada hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışıyoruz." dedi. Üstel, Türkiye'nin bu süreçteki desteklerine de dikkat çekti.

Sonuç olarak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, başarılı bir işbirliği ve güçlü bir gelecek için kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade ederek, ülkesinin uluslararası arenada daha etkili bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.