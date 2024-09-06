KKTC Başbakanı Üstel'den Türkiye İle İlişkilere Vurgu

KKTC ve Türkiye İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Ercan Havalimanı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, Türkiye ile olan ilişkilerinin KKTC için güvenlik ve huzur anlamına geldiğini belirtti.

Kalkınma Mücadelesi ve Destek

“Ana vatan Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için güvenlik demektir. Huzur içinde yaşamak demektir,” diyen Üstel, Türkiye'nin KKTC halkının ihtiyaç duyduğu her alanda destek olduğunun altını çizdi. Hükümetleri kurulduklarından bu yana, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Proje ve İstikrar

Üstel, “Ülkede istikrar sağlamadığımız takdirde projeler yarım kalır” diyerek, halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında istikrarın önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin desteğiyle halkın beklentilerine cevap verecek projelerin hızla tamamlandığını ve özellikle Ercan Havalimanı projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi

Başbakan Üstel, bölünmüş yolların tamamlanmasının ardından, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesinin temel atmadan sonra bu sene içinde bitirilmesini planladıklarını anlattı. Türkiye'nin destekleriyle KKTC'nin kalkınması sürecinin devam ettiğini belirtti.

Problemler ve Çözüm Önerileri

Üstel, Güney Rum Kesimi'nin kalkınmadan rahatsız olduğunu, günlük olarak KKTC vatandaşlarına zorbalık ve baskı yapıldığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle bu zorlukların aşılacağını söyleyerek, Kıbrıs Türk halkına yönelik kalkınma çalışmaları konusunda güçlü bir mesaj verdi.

Enerji Problemi ve Protokoller

KKTC'deki enerji sorununa değinen Üstel, Türkiye'den enerji taşınması için bir ön protokol imzalanması adına çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, iki yeni protokol imzalamak üzere olduklarını ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber müjdelerin geleceğini duyurdu.

Üstel, bu görüşmelerin sonuçlarının KKTC halkı için büyük anlam ifade edeceğini belirterek, Türkiye ile ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Ercan Havalimanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı.