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KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

KKTC'nin 41. kuruluş yılı için Anıtkabir'i ziyaret eden Büyükelçi İsmet Korukoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:13
KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaşan Korukoğlu, burada mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Büyükelçi Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Defterdeki yazısında, "Aziz Atatürk, Kıbrıs Türk halkının en kıymetli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz," ifadelerine yer verdi.

Korukoğlu, yazısında ayrıca, "Medeniyet yolundaki en büyük armağanınız olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahraman Türk halkının büyük mücadelesinden aldığı ilham ve ana vatanının desteğiyle Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınız ışığında, 15 Kasım 1983'te Cumhuriyet'ini ilan etmiş ve şanlı mücadelesini taçlandırmıştır" diyerek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık kararlılığını vurguladı.

Ayrıca, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza dek yaşatılacaktır," ifadelerini kullanan Korukoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'ne sunduğu koşulsuz destek için teşekkür ederek, tüm şehitleri rahmetle andı. Son olarak, "Ruhunuz şad olsun" şeklinde duygularını aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı vesilesiyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Korukoğlu, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı vesilesiyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Korukoğlu, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

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