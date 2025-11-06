KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’i Kabul Etti

Erhürman teşekkür etti, Raev tebriklerini iletti; görüşme hediye takdimiyle sona erdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul etti.

Görüşmede Erhürman, Raev'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Raev ise Cumhurbaşkanı Erhürman'ı cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Resmi görüşme, karşılıklı hediye takdimleriyle sona erdi.

