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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'da Kıbrıs Şehit Yakınları ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın'da Kıbrıs şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi, Türk birliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:34
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'da Kıbrıs Şehit Yakınları ile Buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Bartın'da Önemli Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'da düzenlenen "Kıbrıs Şehit Yakınları ve Gazileri ile Buluşma Programı"na katıldı. Tatar burada yaptığı konuşmada, Türk birliğinin önemini vurgulayarak, "İnşallah daha da güçlenmek suretiyle Türk birliğinin hepimize, bütün Türk dünyasına büyük hizmetler verebilmesinin, ekonomik ve siyasi anlamda, dolayısıyla bizlere muhalefet yapan o dünyaya karşı daha başımız dik, onurlu bir şekilde hayatımızı ve mücadelemizi devam ettirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu hatırlattı. "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olmaya devam edeceği" mesajını verdi.

Bağların Güçlenmesi ve Gelecek Umutları

Tatar, geçmişten bu güne Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda daha da güçlenmesi için Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekti. Bağların her açıdan daha da güçlendiğini belirterek, iletişimin artmasıyla birlikte birlik ve beraberliğin pekiştiğini ifade etti.

Gazilere teşekkür eden Tatar, "Aynı milletin evlatları olarak kararlılık içerisinde milletimizin geleceği için mücadele verirken, Türkiye Cumhuriyeti tüm Türk dünyasının ana vatanıdır. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti var," diyerek desteğin önemini vurguladı.

Gelecek için Umut Verici Mesajlar

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar yaşanan zorlukların ardından bugüne kadar direndiklerini söyleyerek, "Inşallah daha büyük adımlarla daha büyük başarılarla hepimizin geleceğini daha güçlü bir şekilde müreffeh yarınlarda görüyorum," şeklinde konuştu. Programa, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve diğer siyasi temsilciler ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.

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