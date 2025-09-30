KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Kabul Etti

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:38
Görüşme Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde kabul etti. Kabulde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve BBP heyeti eşlik etti.

Kabulde konuşan Tatar, federasyona dayalı modelin aslında "Birleşik Kıbrıs"'ı hedeflediğini ve bunun bir ön koşul olarak "sıfır asker-sıfır garanti" dayatması içerdiğini belirtti. Bu yaklaşımı, Kıbrıs'ı 1960'lı yıllardan daha kötü şartlara geri döndürmek için kurgulanmış bir siyasi oyun olarak niteledi.

Tatar, Kıbrıslı Rumların egemenliklerini KKTC'ye kabul ettirmeye çalıştığını vurgulayarak bu tür dayatmalara boyun eğmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, iki devletli siyaset ile KKTC'nin güçlendirilmesinin tek alternatif olduğunu savundu.

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kopmaz ve sarsılmaz bağlar ile gönül birliği bugün daha da pekişmiştir" ifadelerini kullandı. Tatar, Kıbrıs Türkü'nün tanınmasının Türkiye tarafından sağlandığını belirterek Raif Rauf Denktaş'ın, 'Türkiye'nin bizi tanıması,100 tane ülkenin tanımasına bedeldir' diye bir sözü vardır sözünü anımsattı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise partilerinin Kıbrıs ve Kıbrıs Türkü'ne olan bağlılığının inanç, iman ve milli duygular üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Destici, Rumların "Türksüz bir Kıbrıs hayal ettiğini" bildiklerini kaydetti.

Destici, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 5 yıllık görev süresinde KKTC-Türkiye ilişkilerinin ilerlediğini ve KKTC'nin tanıtılmasında önemli adımlar atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması yönündeki çağrılarının karşılık bulacağına inandığını söyledi.

Yaptığı çalışmalar için Tatar'ı tebrik eden Destici, 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçimlerinde başarılar diledi. Ziyaret, hediye takdimiyle son buldu.

