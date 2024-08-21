KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu'da Ziyaretlerde Bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Bolu'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tatar, ilçedeki yerel yöneticilerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Mengen Belediye Başkanı ile Buluşma

Kendisini karşılayan Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ile görüşen Tatar, "aşçılar diyarı" olarak bilinen bu güzel ilçe hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda, belediye başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a şef önlüğü hediye edildi.

Kaymakamlık Ziyareti

Daha sonra Kaymakamlık binasına geçen Tatar, şeref defterini imzaladı ve Kaymakam Fatih Yıldız ile makamında bir toplantı yaptı. Bu görüşme sırasında, ilçede devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Protokol Üyeleri ile Birlikte

Ziyaretlerde, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Mengen İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Mengen İlçe Başkanı Arif Oktay Cantürk ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.