Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu'da Ziyaretlerde Bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde önemli ziyaretlerde bulundu, yerel yöneticilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:16
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bolu'da Ziyaretlerde Bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Bolu'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tatar, ilçedeki yerel yöneticilerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Mengen Belediye Başkanı ile Buluşma

Kendisini karşılayan Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ile görüşen Tatar, "aşçılar diyarı" olarak bilinen bu güzel ilçe hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda, belediye başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a şef önlüğü hediye edildi.

Kaymakamlık Ziyareti

Daha sonra Kaymakamlık binasına geçen Tatar, şeref defterini imzaladı ve Kaymakam Fatih Yıldız ile makamında bir toplantı yaptı. Bu görüşme sırasında, ilçede devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Protokol Üyeleri ile Birlikte

Ziyaretlerde, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Mengen İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Mengen İlçe Başkanı Arif Oktay Cantürk ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu'nun Mengen ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!