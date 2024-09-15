KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Açıklaması: Yol Doğru ve Haklıdır

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda izledikleri politikanın haklı olduğunu belirtti ve geri adım atılmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:40
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Açıklaması: Yol Doğru ve Haklıdır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Meselesine Dair Açıklamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda izledikleri yolun doğru ve haklı olduğunu ifade etti. Tatar, "Bundan zerre kadar şüphemiz yoktur, geri adım atılması gibi bir durum düşünülemez" dedi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Tatar, iki devletli çözümün Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğu ve Türkiye tarafından desteklendiğini kaydetti. "Kıbrıs konusundaki politikalarımız kesinlikle devam ettirilecektir. Kafa karışıklığını bizlerle ilişkilendirenler hatalıdır" diye konuştu.

BM ve Cenevre Konferansı

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılan görüşmeleri hatırlatarak, iki devletin işbirliği ve güvenli bir uzlaşıya ihtiyaç olduğunu vurguladı. 2021'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansında ortaya koyulan önerilerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından dikkate alınmadığını ifade etti.

ABD ile İletişim ve Gelecek Adımlar

Cumhurbaşkanı Tatar, Eylül ayında ABD’nin New York kentinde Kıbrıs meselesinin yeniden tartışılacağını belirterek, bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki desteklerini hatırlattı.

Sonuç ve Çağrılar

Tatar, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin kendi çıkarları doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik haklarına yönelik adım atmadıklarını ifade ederek, KKTC'nin uluslararası toplum tarafından tanınması çağrısı yaptı.

Kıbrıs'ta iki ayrı devletin varlığına dikkat çeken Tatar, "İki halkın ilişkilerini barış içinde geliştirmek için işbirliğine ihtiyaç vardır" dedi.

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