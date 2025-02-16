KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'daki Fatih Merkez Kütüphanesini Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle buluştu ve kütüphanenin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:30
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'daki Fatih Merkez Kütüphanesini Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Fatih Merkez Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'daki Fatih Merkez Kütüphanesini ziyaret etti. Bu ziyaret, Tatar'ın İstanbul'daki programları arasında yer aldı.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tatar, kütüphanede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Tatar, 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanenin gençlerin eğitimine katkısını önemsediklerini belirtti.

Kütüphanelerin sosyal ve kültürel mekanlar olarak büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Tatar, "Gençlerin böylesine modern kütüphanelerden aktif olarak yararlanması, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın önemine de değinen Tatar, gençlere başarı dileklerini iletti.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Cumhurbaşkanı Tatar'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, kütüphanenin işleyişi, projeleri ve gençlere sağlanan imkanlar hakkında bilgi verdi. Tütün, ayrıca Tatar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), İstanbul'daki Fatih Merkez...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), İstanbul'daki Fatih Merkez Kütüphanesini ziyaret etti. Ersin Tatar'a burada Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sol 2) eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), İstanbul'daki Fatih Merkez...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), İstanbul'daki Fatih Merkez Kütüphanesini ziyaret etti. Ersin Tatar'a burada Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sol 2) eşlik etti.

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