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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Kıbrıs Barış Harekatı Türkiyesiz Çözülemez'

Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinliğinde Türkiye'nin destekleyici rolünü vurguladı ve uluslararası toplumun tutumunu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:47
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Kıbrıs Barış Harekatı Türkiyesiz Çözülemez'

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Önemli Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde düzenlenen uluslararası sempozyumda önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Kıbrıs meselemizin çözümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'nda Konuşma

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Cihannüma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen sempozyumda Tatar, "Bizim kurumsal ve konjonktürel varlığımız her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile bu yolu yürümemizden geçer. Kıbrıs meselesi Rauf Denktaş'ın söylediği gibi Türkiyesiz çözülemez." dedi.

Tatar'ın Vurguları

Tatar, Kıbrıs Türklerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin gerekliliğine işaret ederek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünü kutlarken, Türk devletinin varlığıyla büyük bir başarıya imza attığımızı beyan etmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlendirilmesi için devam eden çabaların önemine değinen Tatar, uluslararası toplumun uyguladığı ambargoların samimiyetsizliğini vurguladı. "Kıbrıs Türkü'nü umutsuzluğa sürüklemek ve federasyona itmek istiyorlar," dedi.

Tarihi Bağlantılar ve Türkiye ile İlişkiler

Tatar, 18 Temmuz'da TBMM'de kabul edilen tezkerenin önemine işaret ederek, "Bu tezkere Türkiye'nin iki devletli siyasetini desteklediğini bir kez daha gösterdi," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin 500 yıllık tarihinin kimse tarafından sorgulanamayacağını da belirten Tatar, "Tarihi mücadelelerle dolu mücahit halkın kendi devletini kurması en doğal hakkıdır," diye ekledi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlük rolü ve ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini yineleyen Tatar, "Ben, Türkiye ve Ankara ile istişare etmeden bu konuda adım atmam ve bu benim en büyük hakkımdır," dedi.

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