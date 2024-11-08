DOLAR
34,35 -0,35%
EURO
37,08 0,08%
ALTIN
2.968,27 0,21%
BITCOIN
2.614.692,91 0,44%

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'daki Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:20
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Anlamlı Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze, Canik Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

Aileye Başsağlığı ve Rahmet Dilekleri

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Sarı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Kıbrıs gazileri bizim için çok değerlidir. Onlar, Kıbrıs'ın savunması için genç yaşlarda cesaretle savaşmaya çıktılar. Hepimizin duaları onlarlaydı. Harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum," ifadelerini kullandı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Cenaze töreninin ardından, Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından cenaze namazı kılındı. Musa Sarı, Derecek Mezarlığı'na defnedildi.

Devlet Protokolü ve Ziyaretler

Cenaze törenine, Sarı'nın ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer askeri mülki yetkililer katıldı. Ayrıca Tatar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesini ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı
2
Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
3
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği
4
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
5
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması
6
Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı
7
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga Davasında Cezalar Belirlendi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi