KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Anlamlı Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze, Canik Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

Aileye Başsağlığı ve Rahmet Dilekleri

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Sarı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Kıbrıs gazileri bizim için çok değerlidir. Onlar, Kıbrıs'ın savunması için genç yaşlarda cesaretle savaşmaya çıktılar. Hepimizin duaları onlarlaydı. Harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum," ifadelerini kullandı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Cenaze töreninin ardından, Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından cenaze namazı kılındı. Musa Sarı, Derecek Mezarlığı'na defnedildi.

Devlet Protokolü ve Ziyaretler

Cenaze törenine, Sarı'nın ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer askeri mülki yetkililer katıldı. Ayrıca Tatar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesini ziyaret etti.