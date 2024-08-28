KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nu Kabul Etti

KKTC'de Önemli Bir Kabul Gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu kabul ederek iş birliği mesajları verdi.

Üç Vatan Vurgusu

Kabul, KKTC Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda gerçekleşti. Tatar, burada yaptığı açıklamada, "Hedefimiz ana vatan, yavru vatan ve Mavi Vatan olarak geleceğe emin adımlarla yürümektir" ifadelerini kullandı.

Destek ve Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, KKTC'nin ihtiyaçlarına her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Lefkoşa Çevre Yolu Projesi ile ilgili olarak, "Vatandaşa biraz daha dokunmayı amaçlıyoruz" dedi. Ayrıca, görsel ve stratejik seferberliği güçlendirecek yeni projelere de atıfta bulundu.

Kuzey Kıbrıs'a Yatırım Taahhüdü

Uraloğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güzel işler yapacağız. Mavi Vatan noktasındaki projelerimizle KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunu daha da güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan projelerle Kıbrıs'taki iki toplum ve iki devlet gerçekliğinin uluslararası kamuoyunda kabul edildiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle gerçekleştirdikleri projelere de değindi.

Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) tarafından kabul edildi.

Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) tarafından kabul edildi.

Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) tarafından kabul edildi.