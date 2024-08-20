Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zonguldak'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Tatar, Zonguldak'ın enerji ve madencilik alanındaki tecrübelerinin Kıbrıs için önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:21
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zonguldak'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zonguldak'ta Konuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ta önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, şehrin enerji ve madencilik konusundaki tecrübelerini övgüyle dile getirerek, bu birikimlerin KKTC ile paylaşılmasının büyük bir zenginlik yaratacağını söyledi.

Zonguldak ve KKTC Arasındaki Bağlar

Bir dizi program için Zonguldak'ı ziyaret eden Tatar, burada gaziler ve iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Tatar, Zonguldak'ın, Türkiye’nin köklü şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek geçmişte burada görev yapmış bireyleri örnek gösterdi. Bu bağlamda, Kıbrıs Barış Hareketi'nin komutunu veren merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Zonguldak milletvekili olduğunu hatırlattı.

Gazilere Minnet Duyguları

Tatar, Zonguldak'tan 500'den fazla gazinin Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirterek, bu gazilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Şehitleri rahmetle anan Tatar, gazilere de teşekkürlerini iletti.

Gelişen İlişkiler ve İşbirlikleri

Zonguldak ile KKTC arasındaki ilişkilerin zamanla güçlendiğine dikkat çeken Tatar, ticari, kültürel ve sosyal bağların daha da kuvvetlenmesini arzuladığını belirtti. Tatar, Zonguldak'ın enerji ve madencilik konusundaki tecrübelerinin Kuzey Kıbrıs için değerli olduğunu vurguladı.

Programda ayrıca, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı...

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı...

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı...

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı...

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı...

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı