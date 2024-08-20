KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zonguldak'ta Konuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'ta önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, şehrin enerji ve madencilik konusundaki tecrübelerini övgüyle dile getirerek, bu birikimlerin KKTC ile paylaşılmasının büyük bir zenginlik yaratacağını söyledi.

Zonguldak ve KKTC Arasındaki Bağlar

Bir dizi program için Zonguldak'ı ziyaret eden Tatar, burada gaziler ve iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Tatar, Zonguldak'ın, Türkiye’nin köklü şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek geçmişte burada görev yapmış bireyleri örnek gösterdi. Bu bağlamda, Kıbrıs Barış Hareketi'nin komutunu veren merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Zonguldak milletvekili olduğunu hatırlattı.

Gazilere Minnet Duyguları

Tatar, Zonguldak'tan 500'den fazla gazinin Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirterek, bu gazilerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Şehitleri rahmetle anan Tatar, gazilere de teşekkürlerini iletti.

Gelişen İlişkiler ve İşbirlikleri

Zonguldak ile KKTC arasındaki ilişkilerin zamanla güçlendiğine dikkat çeken Tatar, ticari, kültürel ve sosyal bağların daha da kuvvetlenmesini arzuladığını belirtti. Tatar, Zonguldak'ın enerji ve madencilik konusundaki tecrübelerinin Kuzey Kıbrıs için değerli olduğunu vurguladı.

Programda ayrıca, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.

Bir dizi program için Zonguldak'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu (solda) ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (sağda) da yer aldı.