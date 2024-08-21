KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Bartın'da İş Dünyasıyla Bir Araya Geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın'da Egemenlik Mesajı Verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'daki bir otelde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, "Müzakere masasına oturmak için egemenliğimizin kabul edilmesini talep ediyoruz. Bu da en doğal hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'taki Gelişmelere Dikkat Çekti

Bir dizi program kapsamında Bartın'da bulunan Tatar, Kıbrıs üzerinde uzun süredir devam eden siyasi oyunları bildiklerini belirtirken, "Kıbrıslı Türkler, her türlü saldırıya karşı direndi. 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye'nin müdahalesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı," dedi.

İki Ayrı Halk, İki Ayrı Devlet

Tatar, Kıbrıs'taki durumu değerlendirerek, "İki ayrı halk, iki ayrı devlet var." diyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü vurguladı. Ayrıca, bu devletin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanındığını ve Türk Devletleri Teşkilatı içinde gözlemci üye olduğunu ekledi.

Geri Adım Yok!

Jeostratejik gelişmelere de dikkat çeken Tatar, "Bizim siyasetimizde asla geri adım yoktur," diyerek Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin önemini ifade etti. Termal Kıbrıs için savaşan bu halkın, haklarını korumak amacıyla müzakere masasına egemenlik şartıyla oturacaklarını belirtti.

Ödüller ve Ziyaretler

Ayrıca programda Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da yer aldı. Vali Arslan, Tatar’a bir plaket verirken, Bartın TSO Başkanı Halil Balık ise Atatürk resminin yer aldığı tablo hediye etti. Tatar, programın ardından Bartın Belediyesi Kent Müzesi ve Amasra Müzesi'ni de ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi program için bulunduğu Bartın'da, kentteki bir otelde iş dünyası temsilcileriyle buluşma toplantısına katıldı. Tatar, burada konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi program için bulunduğu Bartın'da, kentteki bir otelde iş dünyası temsilcileriyle buluşma toplantısına katıldı. Tatar, burada konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi program için bulunduğu Bartın'da, kentteki bir otelde iş dünyası temsilcileriyle buluşma toplantısına katıldı. Tatar, burada konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi program için bulunduğu Bartın'da, kentteki bir otelde iş dünyası temsilcileriyle buluşma toplantısına katıldı. Tatar, burada konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi program için bulunduğu Bartın'da, kentteki bir otelde iş dünyası temsilcileriyle buluşma toplantısına katıldı. Tatar, burada konuşma yaptı.