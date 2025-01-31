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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Misyon Şefi Colin Stewart'ı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile bir araya geldi. Görüşme yeni sınır kapıları açılmasını gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:43
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Misyon Şefi Colin Stewart'ı Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Görüşme, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşti ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Tatar'dan herhangi bir açıklama gelmezken, Stewart gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede birçok konunun ele alındığını belirtti. Özellikle, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yeni sınır kapılarının açılması konusunda iki liderin iradesinin bulunduğunu vurguladı.

Stewart, ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin bugün Barış Gücü'nün görev süresini uzatan kararı aldığını hatırlatarak, Ada'daki tarafların ara bölgenin bütünlüğü ile BM kararlarına ve BM'nin ara bölgedeki varlığına saygı duyacaklarına inandığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

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