KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temasları İçin New York'a Gitti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'a Hareket Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) temasları için Ercan Havalimanı'ndan New York'a doğru yol aldı.

BM İle Taleplerde Bulundu

Tatar, New York'a gitmeden önce Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Taleplerimiz direkt uçuş, direkt ticaret, direkt temas ve ambargonun kaldırılması" dedi. Bu taleplerinin yanı sıra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yürütülen görüşmelerin Kıbrıs'taki iki devletli yapıyı yakından inceleme fırsatı sağladığını belirtti.

Ambargo ve İki Devletli Yapı

Tatar, 1964 yılından bu yana Kıbrıs Türkü üzerindeki ambargonun sürdüğünü hatırlatarak, son dört yılda Türkiye ile yürütülen siyasetin etkili hale geldiğini vurguladı. Bu durumu New York'ta Guterres ile yeniden ele alacaklarını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı'nın Görüşleri ve Tehlikeleri

Kiryakos Miçotakis'in ifade ettiği "Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana'daki yerinden başlaması" önerisine karşı çıkan Tatar, bu görüşmelerin Türkiye'nin garantilerini ve Kıbrıs Türk halkının haklarını tehlikeye atacağını savundu.

Eşit Statü ve Hakların Korunması

Tatar, Kıbrıs'taki iki devletin elektrik ve su gibi konularda iş birliği yapabileceğini, ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün ve egemenliğinin kabul edilmeden masaya oturmayacaklarını yineledi.

Hedefler ve Platformlar

New York'taki temaslarında, BM'den doğrudan ticaret, uçuş ve dünya ile olan ilişkilerin geliştirilmesi konularında KKTC'nin haklarının tanınmasını beklediklerini belirten Tatar, bu konuları Holguin'e de aktardıklarını ifade etti.

Tatar, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda KKTC'yi tanıtmak için çalışmalara devam edeceklerini ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere 29 Eylül'de Ada'ya dönmeyi planladığını söyledi.