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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Stewart ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'nin Kıbrıs Temsilcisi Stewart ile Kıbrıs'taki müzakereleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 23:16
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Temsilcisi Stewart ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Temsilcisi Stuart ile Görüşme Gerçekleştirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile bir araya geldi. Görüşme, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı.

Toplantının Detayları ve Beklentiler

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Tatar, ülkesi ve Türkiye'nin resmi müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidi ile başlayabileceğini vurguladı. Tatar, bu konudaki pozisyonlarının değişmediğini belirtti.

Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo'nun genişletilmiş toplantıları düzenlemek üzere Ocak ayında Kıbrıs'a geleceğini ifade etti. Tatar, liderlerle garantör ülkelerin katılımıyla yapılacak genişletilmiş toplantının Şubat veya Mart ayında gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.

Kıbrıs'ın Geleceği İçin Önemli Adımlar

Görüşmede, Tatar, Pile-Yiğitler yolunun tamamlanması ve Haspolat'a kurulacak Güney Kıbrıs'a geçiş yolu konularındaki KKTC iradesini Stewart'a iletti. Stewart, bu konuların kendisi için de önemli olduğunu ifade etti.

Stewart, görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtirken, henüz genişletilmiş toplantı için bir tarih belirlenmediğini ve daha olumlu koşullarda toplanmak için detaylı çalışmalara devam etmek istediklerini söyledi.

Toplantıda, 2025 OcakBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak rapora da dikkat çekildi. Tatar, daha önceki raporda yer alan 'Kıbrıs’ta taraflar arasında ortak zemin bulunmadığı' ifadesinin aynı şekilde yeni raporda da yer almasını umduğunu belirtti.

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