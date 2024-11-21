KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Brüksel'de Basına Konuştu: Eşitlik Temelinde Çözüm İstiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Brüksel'de Basına Hitap Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında uluslararası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, Ada'nın geleceği ile ilgili varılacak her çözümün egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Kıbrıs Türklerinin Eşitliği Üzerine Vurgu

Tatar, Kıbrıs Türklerinin Ada'nın asli unsuru olduğunu ifade ederek, "1960 anlaşmasına göre, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortaklarıdır." dedi. Bu çerçevede, eşitlik temelinde bir uluslararası anlaşma sağlanması gerektiğini belirten Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eşitlik temelinde uluslararası bir anlaşmaya varacaksak biz neden bu kadar baskı altındayız? Sesimizi duyurmamız bile mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerine davet edilmiyoruz.”

Ekonomik İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Tatar, siyasi çözümün sürdürülebilir olması için iki tarafın ekonomik ve finansal açıdan birbirine yakın olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ın enerji ve diğer alanlarda işbirliğine olan ihtiyacına işaret etti.

"Ben her zaman işbirliğinden yanayım," diyen Tatar, kültür, enerji ve su gibi alanlarda alternatif işbirliklerinin bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.

Enerji ve Çevre Üzerine Öneriler

Kendisine ait birkaç öneriye dikkat çeken Tatar, Türkiye'den KKTC'ye su getirilen projeye atıfta bulunarak, "BM aracılığıyla Kıbrıslı Rum dostlarımıza, Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye çok uygun bir kablo ile Türkiye üzerinden AB elektrik şebekesi sistemine bağlanmamızı önerdim" ifadelerini kullandı. Bu projelerin Ada'nın her iki tarafındaki enerji ihtiyacını karşılamak ve çevresel sorunları azaltmak adına kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Bütünlük ve Egemenlik Meselesi

Tatar, KKTC'nin egemenliği tanınan bir devlet olarak AB'ye katılımını desteklediğini belirterek, "Birleşik bir Ada seçeneği mümkün değil" dedi. Kıbrıs’a dair barışın, Türkiye'nin 1974'teki müdahalesi ile sağlandığını hatırlattı.

“Biz azınlık değiliz. Eşitliği hak ediyoruz. Herhangi bir çözüm karşılıklı olarak kabul edilmeli ve tam olarak müzakere edilmelidir" diyerek Kıbrıs'taki tüm paydaşların adil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gelecek Toplantılar ve Diyalog Süreci

Tatar, geçtiğimiz ay yapılan New York toplantısının ardından, Ocak 2025'in sonunda yapılması beklenen gayriresmi görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu. KKTC ve GKRY liderlerinin yanı sıra, Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının katılacağı bu toplantının, gelecekteki resmi müzakerelere zemin hazırlaması doğrusunda önemli olduğunu ifade etti.

Tatar, “Açıkçası, hemen resmi müzakerelere geçeceğimiz bir toplantı değil. Ortak bir zemin bulmak için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz” diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.