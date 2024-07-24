KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'da Önemli Bir Resepsiyona Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da düzenlenen "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" resepsiyonuna katıldı. Bu etkinlik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de gerçekleştirildi.

Tatar'dan Kritik Açıklamalar

Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC'nin İstanbul'un büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin destekleriyle güçleniyoruz," dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün ve Türk askeri varlığının yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekti.

Geçmişe Dönüş

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı hakkında değerli hatırlatmalarda bulunan Tatar, "15 Temmuz 1974 türlü tehditler altındaydık, Türk hükümeti garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a müdahale etti," şeklinde ifadeler kullandı.

Dünyadaki Adaletsizliklere Dikkat

Gazze'de yaşananlara da değinen Tatar, "Dünyada bu kadar sessiz kalınması düşündürücü," diyerek, uluslararası toplumun Kıbrıs ve Gazze'deki durumlar karşısında kayıtsız kaldığını vurguladı.

Demirel ve Eray'dan Destekleyici Mesajlar

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıslı Türklere uygulanan sindirme politikalarını hatırlatarak, 20 Temmuz'un umut dolu bir gün olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Bilge Eray ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs'a yamanamayacaktır," açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Halkının Birlik Ve Beraberliği

Eray, her türlü zorluğa rağmen Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içinde direndiğini belirterek, "Egemenliğimize sahip çıkmalıyız," dedi. Bu sözler, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden geçen zaman diliminde KKTC'nin öneminin artığını kaydeden Tatar, "Doğu Akdeniz'deki bağımsız Türk devleti hedefimize ulaşmak için bir arada olmalıyız," diyerek birlik çağrısında bulundu.