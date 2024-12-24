DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,75 -0,31%
ALTIN
2.963,23 -0,27%
BITCOIN
3.326.197,65 -0,97%

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğum Günü Tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek doğum gününü kutladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:43
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğum Günü Tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tatar'ın Aliyev'e başarı ve sağlık dilediği belirtildi. Aliyev de Tatar'ın göstermiş olduğu ilgi ve doğum günü tebriki için teşekkür etti.

Gelecek Temaslar İçin Fikir Alışverişi

Görüşmede, iki lider arasındaki önceki temasların memnuniyetle hatırlatıldığı ve gelecek temaslar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Suç Örgütü Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Saadet Partisi, Yamalı'nın İstifasıyla Grup Oluşturma Yeteneğini Kaybetti
3
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı Kabul Etti
4
PKK/YPG'nin Münbiç'teki Saldırısı: 2 Ölü 2 Yaralı
5
Bakan Güler, Balıkesir Patlama Olayında İncelemelerde Bulundu
6
Bingöl'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Tuncel Çifti Elazığ'da Defnedildi
7
CHP Heyeti, Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında Yaralananları Ziyaret Etti

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!