KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğum Günü Tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tatar'ın Aliyev'e başarı ve sağlık dilediği belirtildi. Aliyev de Tatar'ın göstermiş olduğu ilgi ve doğum günü tebriki için teşekkür etti.

Gelecek Temaslar İçin Fikir Alışverişi

Görüşmede, iki lider arasındaki önceki temasların memnuniyetle hatırlatıldığı ve gelecek temaslar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.