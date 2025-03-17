KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Kıbrıs Meselesi İçin Çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs sorununa daha fazla eğilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 01:30
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Kıbrıs Meselesi İçin Çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs Çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki sorunların çözümü için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Tatar, bu talebini Guterres’in organize ettiği genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısında dile getirdi.

Buluşmaların Özeti

Toplantı, Guterres tarafından heyet başkanları için verilen akşam yemeğiyle başladı. Tatar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinin uzun bir süreç olduğunu ve BM'nin dünya genelindeki birçok sorunun yanında Kıbrıs’a da supevizörlük konusunda daha pozitif bir tavır sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Türk ve Rum tarafları arasındaki işbirliğinin önemine değinen Tatar, “İki tarafın işbirliğine odaklanıyoruz. Geçmişi unutup geleceğe bakmalıyız. Memleketimizin geleceğini değerlerimizle şekillendirmeliyiz. Türkiye'nin desteği bizim için kritik.” dedi.

Toplantıların Devamı ve Beklentiler

Bu buluşmanın hedefinin Kıbrıs’taki işbirliği kültürünü geliştirmek olduğunu belirten Tatar, mesajlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkilileri tarafından da doğru anlaşılmasını umduğunu kaydetti. Ayrıca, Guterres’le yapılacak olan ikili toplantılara Tatar'ın 5 kişilik heyet eşlik edecek.

Görüşme Süreci

Toplantılara yarın da devam edilecek. Guterres, sabah saatlerinde heyetler ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. Ardından, TSİ 13.30’da BM Cenevre Ofisi’nde genişletilmiş formatlı toplantı yapılacak ve bu toplantının TSİ 16.30’da sona ermesi planlanıyor.

Ortak Zemin Olmadan İlerlemek Zor

Kıbrıs'taki taraflar arasında mevcut ortak zeminin olmaması, resmi müzakere sürecine geçişin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Türk tarafı, Ekim 2020'deki seçimlerle birlikte “egemen eşitlik ve iki devletli çözüm” tezini savunmaya devam ediyor. KKTC'nin egemen eşitliğinin uluslararası düzeyde tanınmasının gerekliliği vurgulanıyor.

Öte yandan, Kıbrıs Rum kesimi yetkilileri, iki toplumlu, iki kesimli ve iki kurucu devletli federasyon modelini tercih ediyor. Ancak, Türk tarafının olumlu yaklaşımına rağmen Rum kesiminin müzakere önerilerini reddetmesi eleştiriliyor.

Genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri...

Genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in heyet başkanları için verdiği akşam yemeğiyle başladı. Guterres tarafından bir otelde verilen yemeğe katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), yemeğin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

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