KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'Famagusta' Dizisine Sert Tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Sert Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dijital platformda yayımlanması planlanan 'Famagusta' dizisine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Tatar, Türk askerinin 'işgalci' olarak gösterildiği bu yapımın tarihi gerçeklerle çelişkili olduğunu vurguladı.

Dizinin Yanlış Bilgilendirme İçerdiği İddiası

Tatar, 20 Eylül'de yayınlanması beklenen dizinin Kıbrıs meselesini 1974'te başlayan bir sorun olarak sunduğunu öne sürdü. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kara propagandayla Kıbrıs Türkü'ne bir haksızlık daha yapmalarını asla tasvip etmiyorum," dedi.

Uluslararası Platformlar ve Sorumluluk

Bu tür bir diziye uluslararası düzeyde bir platformun ev sahipliği yapmasını eleştiren Tatar, "Netflix gibi bir platformun, gerçekleri görmesi gerektiğini düşünüyorum," diyerek bu durumu düşündürücü bulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü'nün Tarihi Savunulmalı

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün tarihinin silah zoruyla yok sayıldığını ve 1950'lerde başlayan Kıbrıs meselesinin arka planını hatırlatarak, "Kıbrıs Türkü'ne karşı defalarca katliam yapıldı. Bu olayların hepsi dünya tarafından izlendi" dedi.

Dizi Yapıcılarına Çağrı

Dizinin her iki tarafın perspektifini yansıtacak şekilde yapılmasını isteyen Tatar, Türk dizi yapımcılarının bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türk dizilerinin uluslararası platformlarda yüksek reyting aldığını kaydetti.

Sonuç olarak, Tatar, Türk tarihi ve mücadelesinin doğru yansıtılması gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda kendilerine büyük destek sağladığını ifade etti.