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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması

Ersin Tatar, Gazze'deki insanlık suçlarına dikkat çekerek saldırıların son bulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 20:28
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kritik Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze Şeridi'nde bir yıldır devam eden saldırılara dair önemli bir değerlendirmede bulundu.

İnsanlık Suçu Tanımı

Tatar, yaptığı açıklamada, "Gazze’de 365 gündür insanlık suçu işleniyor." ifadesini kullanarak, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürdüğü saldırıların acımasızca devam ettiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Halkının Geçmişi

Kıbrıs Türk halkının geçmişte 11 yıl boyunca benzer acılar yaşadığını hatırlatan Tatar, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan Kayıplar

Tatar, Gazze’de yaklaşık 42 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu katliamların asla unutulmayacağını dile getirdi.

Sonuç Çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, masumların hayatına kastedenlerin cezasız kalmaması gerektiğini de ifade ederek, "Dünyanın gözü önünde kadın, çocuk ve sivil demeden sürdürülen bu acımasız kıyımın bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü katliamların birinci yılına ilişkin değerlendimede bulundu.

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