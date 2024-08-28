KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İfade Özgürlüğü Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İfade Özgürlüğü ve Sınırları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, medyada ve sosyal medyada yapılan asılsız iddiaların devletin ve bireylerin onuruna, şerefine ve saygınlığına saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Devlet Yetkililerine Yapılan Saldırılara Tepki

Tatar, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, basın ve sosyal medyada yer alan asılsız iddiaların devleti küçümsemeye yönelik eylemler olduğunu vurguladı. Bu tür eylemlerin yasal düzenlemeler ile engellenmesi gerektiğini belirten Tatar, hükümeti ve başsavcılığı bu konuda göreve çağırdı.

İfade Özgürlüğü Tanımı

Ersin Tatar, sürekli olarak ifade özgürlüğünü desteklediğini, ancak bu hakkın devlet ve yetkililere yönelik her türlü hakareti meşru kılmadığını dile getirdi. "Eleştiriler demokrasinin gereğidir, ancak eleştiri ve hakaretin ayrımının yapılması şarttır" dedi.

Sonuç ve Tavsiye

Tatar, gazetecilerin devletin sunduğu imkanlardan faydalanırken sağduyulu davranması gerektiğini belirterek, uluslararası örneklerle desteklenen caydırıcı düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca,"Devletin itibarını zedeleyen söylemler kabul edilemez" diyerek, devlet yönetimine talip olan bir partinin kendi sözleriyle çelişen eylemlerde bulunmaması gerektiğini vurguladı.