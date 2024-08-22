KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Piyade Er Işık için Taziye Mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Şehit Piyade Er Işık İçin Taziye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayınladı.

Tatar, taziye mesajında, askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazadan üzüntü duyduğunu ifade etti. Mesajında, "Akçay-Güzelyurt ana yolunda askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu, 11 askerimizin ise yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar, şehidimize de Allah’tan rahmet diliyor, yaslı ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı veriyorum," şeklinde belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın Güzelyurt kentindeki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.