KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türk Dünyasına Vurgu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Açıklamalarda Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 11. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zirvede onur konuğu olarak yer almanın gururunu yaşadığını ifade eden Tatar, "Türk dünyasına büyük katkılarımız olabilir." şeklinde konuştu.

Bişkek’te Düzenlenen Zirve

Bişkek'te düzenlenen zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katıldı. Tatar, KKTC'nin meşru haklarının Türk teşkilatları tarafından desteklenmesinin oldukça değerli olduğunu vurguladı.

KKTC'nin Geleceği

Tatar, KKTC'nin gelecekte daha parlak bir yolda ilerleyeceğini belirterek, "Türk dünyasına büyük katkılarımız olabilir. Bu alanda büyük bir potansiyelimiz var. Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının haklarını savunmak için hazırız. İlerleyen dönemde Ercan Havalimanı, limanlarımız ve bölgedeki enerji kaynakları ile TDT'ye katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.