DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,78 -0,39%
ALTIN
2.963,31 -0,27%
BITCOIN
3.320.212,76 -0,8%

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye Başsağlığı Mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Balıkesir'deki patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:51
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye Başsağlığı Mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye Başsağlığı Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Balıkesir'de bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bu üzücü olayı derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Tatar, "Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Baygın Bulunan Gonca Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
Düzceli Usta, 1977 Model Aracını Torunlarına Miras Bırakıyor
4
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor
5
Danimarka Trump'ın Grönland Açıklamalarına Tepki Gösterdi
6
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı
7
Beyoğlu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!