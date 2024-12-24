KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye Başsağlığı Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Balıkesir'de bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bu üzücü olayı derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Tatar, "Mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.