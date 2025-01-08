KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye Destek Vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Fidan ile Basın Toplantısı Düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin son dönemde attığı adımlarla diplomasinin önemini uluslararası topluma başarılı bir şekilde gösterdiğini belirtti. Tatar, "Bu coğrafyada vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşlar, krizler ve insanlık trajedileri karşısında gösterdiği önderlik göğsümüzü kabartmaktadır." diye ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Lefkoşa'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Tatar, çıkarları söz konusu olunca insan haklarının ayaklar altına alınmasına seyirci kalan, masumların hemen her gün katledilmesine göz yuman uluslararası sistemin geldiği noktanın ibretlik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hemen her platformda KKTC'ye verdiği desteği hatırlatan Tatar, "Adaletsiz küresel ortamda, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının tesisi, egemen ve eşit uluslararası statüsünün teyidi için büyük mücadele veriyoruz. Bu onurlu yolculuğumuzda bizleri her platformda destekleyen, yanımızda duran, devletimizi ileriye götürmek ve hak ettiği statüye kavuşturmak için tüm imkanlarını seferber eden ana vatanımıza müteşekkiriz." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ta 56 yıllık müzakere sürecinde başarısızlığa uğramış federasyon temelli çözüm formülünün kendilerine dayatıldığını dile getirerek, bu tükenmiş statüko haline gelmiş modeli kabul etmeyeceklerini vurguladı. "Statükoya hayır." diyerek, çözüm arayışlarının devam edeceğini açıkladı.

Federasyon temelli çözüm formüllerinin 2017 yılında taraflar arasında Crans-Montana'da yapılan görüşmelerde çöktüğünü hatırlatan Tatar, iki taraf arasında ortak bir zemin bulunmadığının Birleşmiş Milletler raporlarına girdiğini söyledi.

Türk askerinin Kıbrıs'ta 50 yıldan beri barışın teminatı olduğuna dikkat çeken Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de huzurun, barışın ve güvenliğin anahtarı olduğunu ifade etti. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye statüsünde alınmasının ülkesinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tatar, Türkiye'nin işlettiği diplomasiyle, iletişim kuramayan taraflar arasında köprüler kurduğunu belirterek, "Bu coğrafyada vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşlar, krizler ve insanlık trajedileri karşısında gösterdiği önderlik göğsümüzü kabartmaktadır." dedi. Ayrıca, güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yeni geçiş noktaları açılması konusunda görüşmelere devam ettiklerini ifade etti ve bir gazetecinin görüşmelerdeki ilerlemeyi sorduğunda "Bekleyip göreceğiz." yanıtını verdi.